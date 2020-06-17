Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Fatih Kara, 8 Haziran’da Körfez ilçesinde rutin trafik denetim görevi esnasında bir aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. Kara, tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, 16 Haziran’da şehit düştü.
Şehit Fatih Kara’nın naaşı, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü’nde düzenlenen törenin ardından Malatya’ya getirildi.
Ferdi Durdu’nun haberine göre, şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, tören mangası tarafından katafalka konuldu. Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşına sarılan eşi Ebru Kara, “Sen cennetliksin, sen şehitsin, sen bize şefaat edeceksin. Gururluyum ben, mutluyum. Sen mutlu ol tamam mı? Üzme kendini. Sen cennettesin, Peygamberlerimizin yanındasın. Allah bize böyle nasip etti” diyerek, gözyaşı döktü.
Cenaze töreninde şehidin özgeçmişinin okunmasının ardından cenaze namazı kılındı. Şehidin cenazesi, Şehir Mezarlığı’nda ikinci namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Malatya Şehitliği’nde toprağa verildi.
Şehidin naaşını taşıyan aracın arkasında yürüyen eşi Ebru Kara, “Benim canım yanıyor. Fatih’im çalışkan, dürüsttü. Çok iyi bir insandı. Dürüst bir insandı. Görevini çok seviyordu, görevine aşıktı” dedi.
Cenaze törenine şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Malatya Valisi Aydın Baruş, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, AFAD Başkan Yardımcısı Ceyhun Dilşad Taşkın, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Selim Pilten, Malatya İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, emniyet teşkilatı mensupları, askeri ve mülki erkan, rektörler, siyasi partilerin temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının başkanları ve vatandaşlar katıldı.
Cenaze törenine katılan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, şehidin annesi Nevin ve babası Nusret Kara ile şehidin eşi Ebru Kara ve yakınlarına başsağlığı diledi.
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