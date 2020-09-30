Trafik kazasında ikiye ayrılan suratı ameliyatla düzeltildi

Evli ve 2 çocuk annesi Songül Biçim (40),Sivrihisar ilçesi yakınında geçirdiği kaza sonrası suratı ikiye ayrılmış bir şekilde 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne getirildi.
Hasta, genel durumunun kötü olması ve travmatik etki dolayısıyla yoğun bakımda takip edildi. Geçici olarak cildi kapatılan Biçim, durumunun ve kan değerlerinin yükselmesinin ardından Doç. Dr. Yakup Çil ile operatör doktorlar Mustafa Tanju Akan, Serhat Atalay Eviş ve Kadir Çimen tarafından ameliyat edildi.
Biçim'in üst ve alt çene, alın, elmacık kemikleri, kısacası tüm yüz kemik kırıkları plak ve plak vidaları yardımıyla onarıldı.
Yoğun bakım süreci sonrası servise alınan kadın, günlük işlerini kendisi görmeye başladı.
Ameliyatı gerçekleştiren Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Yakup Çil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk kez böylesine ciddi bir durumla karşılaştıklarını söyledi.
Yüzündeki bütün kemikleri kırık olan kadını, ciddi bir planlamayla ameliyat ettiklerini anlatan Çil, şöyle konuştu:
"Yaklaşık 2 hafta önce 10 saat süren bir ameliyatla tüm kemik parçalarını adeta bir puzzle yapar gibi bir araya getirdik. Operasyon çok başarılı geçti. Ameliyatta 10'dan fazla plak, 40'dan fazla vida kullanıldı. Hastanın dişlerini teller ve özel ekipmanla bir araya getirdik. Böylesine zor bir ameliyatı başarıyla gerçekleştirdiğimiz için mutluyuz. Hastamız şu anda gayet sağlıklı durumda."
Songül Biçim ise geçirdikleri kazanın ardından gözünü hastanede açtığını dile getirerek, kendisini kötü durumdan kurtaran doktorlarına teşekkür etti.
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