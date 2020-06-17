Trafik kazası nedeniyle şehit olan polis memuru için tören düzenlendi - KOCAELİ

İl Emniyet Müdürlüğündeki törende, şehit Kara'nın (28) Türk bayrağına sarılı naaşı katafalka konuldu, öz geçmişi okundu.Törene katılan Vali Hüseyin Aksoy, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu ve diğer ilgililer; şehidin babası Nusret, annesi Nevin, eşi Ebru Kara ile yakınlarına taziyelerini iletti.Vali Aksoy, burada yaptığı konuşmada, emniyet teşkilatının halkın huzur ve güvenliği için 24 saat esasına göre görev yaptığını belirterek, bu uğurda büyük fedakarlıklar ortaya koyduğunu söyledi.Birçok alanda emniyet teşkilatının görev yaptığını ifade eden Aksoy, pandemi sürecinde de teşkilatın özveriyle çalıştığını kaydetti.Aksoy, trafik hizmetleri personelinin kazaların en aza indirilmesi için faaliyetler yürüttüğünü dile getirerek, "Böyle bir çalışma sırasında polis memuru arkadaşımız maalesef bir aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırıldı, ciddi bir uğraş verildi ama Allah'ın takdiri kendisini dün gece kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum, ailesine, sevenlerine ve emniyet teşkilatına sabır diliyorum. Şehitlik mertebesine ulaşan tüm güvenlik güçlerimizi rahmetle anıyorum." diye konuştu.Emniyet Müdürü Tipioğlu da acılarının çok büyük olduğunu vurgulayarak, şehit Kara'nın görevi başında ağır yaralandığını, büyük bir umutla 8 Haziran'dan bu yana beklediklerini belirtti."Dün akşam yaşam mücadelesini kaybederek dinimize göre peygamberlikten sonraki en büyük manevi makam olan şehadet makamına erişti." diyen Tipioğlu, "Ailesi, eşi ve emniyet teşkilatının başı sağ olsun. Şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bütün aziz şehitlerimizin huzurunda saygıyla eğiliyorum. Mekanları cennet, ruhları şad olsun." ifadesini kullandı.Konuşmaların ardından şehit için İl Müftüsü Sinan Cihan tarafından dua edildi.Şehidin cenazesi, tören mangası tarafından katafalkadan alınıp araca taşındığı sırada şehidin eşi Ebru Kara, "Seni seviyorum, ruhun şad olsun, ben senden razıydım, Allah da razı olsun." dedi.Şehidin cenazesi defnedilmek üzere memleketi Malatya'ya uğurlandı.Törene, Vali Aksoy ve Emniyet Müdürü Tipioğlu'nun yanı sıra Garnizon Komutanı Tuğamiral Yalçın Payal, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Aslan, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, emniyet teşkilatı mensupları ve vatandaşlar katıldı.Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Fatih Kara, 8 Haziran 2020'de görevi sırasında bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanmıştı.Kara, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak dün şehit olmuştu.
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