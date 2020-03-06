Trafik kazası: 1 yaralı - YALOVA

Abdülkadir T. (58) yönetimindeki 34 UJ 6102 plakalı panelvan araç, İstanbul Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 34 BAK 968 plakalı otomobile çarptı.Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, bir peynir dükkanının girişine çarparak durabildi. Kazada yaralanan sürücü Abdülkadir T. olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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