Trafik kazalarını azaltmak amacıyla traktör sürücülerine reflektör dağıtıldı - ADANA

AA

İl Jandarma Komutanlığı ve Yüreğir Ziraat Odası iş birliğinde, tarımsal alanları barındıran Yakapınar Mahallesi'nde traktör sürücüleri için bilgilendirme çalışması yapıldı.Sürücülere, karanlık havada görünürlüğün önemi anlatıldıktan sonra yaklaşık 100 araca üçgen reflektör monte edildi.Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada traktör, römork ve tarım araçlarının arkasına reflektör takarak trafik kazalarının en aza indirilmesini hedeflediklerini belirterek, "Genelde tüm traktörlerin römork arkasında bu reflektörlerin zaten olması gerekiyor. Kara yollarında traktör ve tarım makineleri ekipmanlarından dolayı meydana gelebilecek kazaları önlemek için burada reflektör takarak farkındalık oluşturmaya çalıştık." diye konuştu.Traktör sürücüsü çiftçiler de ekiplere teşekkür etti.