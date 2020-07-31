Trafik kazaları: 6 yaralı - KASTAMONU

AA

Sürücüsü öğrenilemeyen 34 ZG 4839 plakalı otomobil, İnebolu-Kastamonu kara yolu Çuhadoruğu mevkisinde yol kenarındaki kayaya çarptı.Kazada araçta bulunan Ferda Bayrak (41),Fatma Aydın (45),Murat Aydın (48) ve Enes Aydın (25) yaralandı.112 Acil Servis ekiplerince İnebolu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Fatma Aydın, buradaki müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.Ağlı ilçesi Yağlıca mevkisinde ise Sadettin Çak idaresindeki 41 AB 068 plakalı otomobil, yol kenarındaki kaya ile ağaçlara çarptı.Kazada yaralanan Efe Çak ile Zehra Oksal, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldıkları Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.