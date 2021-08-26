Trafik ışıkları tramvay yoluna devrildi!

İstanbul Fatih Aksaray tramvay durağında Saat 16.30 sıralarında meydana gelen olay nedeniyle seferler aksadı. T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferler bir süre Kabataş-Beyazıt ve Bağcılar-Fındıkzade istasyonları arasında yapıldı. Trafik ışıklarının tramvay yolundan kaldırmasının ardından seferler normale döndü.

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