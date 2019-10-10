Türk Böbrek Vakfı, Bahçelievler Belediyesi iş birliğinde yaklaşık 8 yıldır okullarda sürdürdüğü "Sağlıklı Beslenme ve Hayat Tarzı Önerileri" eğitimlerine devam ediyor.

Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, Akif Emre Kültür Merkezi'nde düzenlenen, velileri ve eğitimcileri kapsayan eğitimde Türkiye'de 82 milyon nüfusun 3 milyonunun 3. derece obez olduğunu belirtti.

Erk, obez nüfusun 1,8 milyonunun 18 yaş altı olduğunu vurgulayarak, "Çocuk yaşında bu obezite her yıl yüzde 8 artıyorsa çok ciddi bir durum var demektir. Bu durumla ilgili her türlü tedbiri almak lazım." dedi.

Okul Gıdası Logosu'nun güzel bir adım olduğunu ifade eden Erk, çeşitli nedenlerle uygulamanın bir yıl ertelendiğini söyledi.

GENELE YAYILMA TARİHİ 1 OCAK 2020

Çocukların sağlıklı beslenmelerinin hedeflendiğini anlatan Erk, "Sadece kantinlerde bu önlemi almak yetmiyor. Sadece kantinlerde bunu alırsak, çocuk yine aşırı trans yağlı, nişasta bazlı şekerli, aşırı tuzlu ürünü istediği yerden alabilecek. Olayın genele yayılması lazım. Genele yayılma tarihi de 1 Ocak 2020. "diye konuştu.

Trafik ışığı modeliyle ambalajlı gıdaların yağ, doymuş yağ, şeker ve tuz miktarına göre kırmızı, turuncu ve yeşil renklerle kategorilere ayrılacağını vurgulayan Erk, şunları kaydetti: "Toplum olarak etiketleri pek okumayız. Artık kolaylık gelecek. Kırmızı noktayı gördüğü zaman anne, baba, çocuk almayacak. Turuncuyu gördüğü zaman alacak ama kısıtlı tüketecek. Yeşil olduğu zaman güvenle istediği kadar tüketebilecek. Trafik Işıkları Modeli 1 Ocak 2020'de yürürlüğe girecek. Okul kantinlerinde yeşil ve turuncu etiketli gıdalar satılabilecek ve okul gıdası logosunun yer alacak. Aşırı trans yağlı, aşırı tuzlu, aşırı şekerli gıdalar olmayacak ve dolayısıyla sağlığımız düzelecek."

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, belediye olarak insanların, özellikle de çocukların bilinçlenmesini istediklerini belirtti.

İnsanların sağlıklarına özen göstermek zorunda olduğunu vurgulayan Bahadır, "Artık belli miktarda su içmek zorundayız, sebze tüketmeliyiz, tuzu azaltmalıyız. Ayrıca okullarımızda da Türk Gıda Kodeksi'ne uygun satılacak ürünler ayrılmaya başlandı. Okul gıdası logosu seneye faaliyete geçecek. Çocuklarımızı küçükken bilinçlendirmek zorundayız. Bol su içecekler, bol sebze, bol meyve, yeteri kadar protein alacaklar, karbonhidratı dengeli alacaklar."

Konuşmaların ardından alanında uzman hekimler, çeşitli gıdaların içeriği hakkında katılımcılara bilgi verdi, soruları yanıtladı.