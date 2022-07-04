Trafik ışıkları acil durum araçlarına 'yeşil' yanacak

YOL VERMEK İÇİN GÖSTERİLEN ÇABA KAOSA DÖNÜŞÜYOR

Projenin önemli bir zaman kaybını önleyeceği görüşünü paylaşan itfaiye eri Serkan Çolak, 16 yıllık meslek hayatında, trafikten dolayı çok sıkıntılar yaşadıklarını ifade etti. Çolak "Kırmızı ışıklarda özellikle araçların bize yol vermek için gösterdiği çaba bazen kaosa dönüşebiliyor. Bu yüzden yangına geç kalıyoruz. Böyle bir proje bize inanılmaz derecede vakit kazandırır" dedi.

KIRMIZI IŞIKTAKİ GEÇİŞ ÜSTÜNLÜĞÜMÜZ DEZAVANTAJ OLABİLİYOR

Abdullah Tosun ise, 17 yıldır itfaiye eri olarak çalıştığını ifade ederek, trafik nedeniyle müdahalelerde gecikme olduğunu ifade etti. Tosun şunları söyledi; "İstanbul kalabalık bir şehir ve yoğun bir trafiği var. Bu trafikte de çoğu zaman olaylara müdahalede gecikme olabiliyor. Bunun önüne geçilebilmesi için insanların daha duyarlı olması gerekiyor ama, bizim için de kırmızı ışıklarda geçiş üstünlüğü bazen avantaj yerine dezavantaj yaratabiliyor. İnsanlar bize yol vermek isterken, kaza olabiliyor. Bizim için saniyelerin önemi var. Bu yüzden bir an önce olay yerine varmak istiyoruz. İnsanlar kavşaklarda bize yol vermek isterken, diğer taraftan karşı şeritteki araçlara yeşil yanıyor. Araçlar önümüze çıkıyor, diğer araçlar da kırmızı ışıkta yol vermeye tereddüt ediyor. Bu sistem bize vakit kazandırır."