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Trafik ekiplerinin dikkatinden kaçmadı, 5 kaçak göçmen yakalandı

Düzce'de trafik polislerinin uygulama yaptığı bölgeyi fark edip kaçmaya çalışanların bulunduğu kamyonet, ekiplerce durduruldu. Araçta Türkiye'ye kaçak yollarla giren 5 göçmen yakalanarak gözaltına alındı.

Giriş: 18.06.2023 - 09:41 | Güncelleme: ABONE OL
Trafik ekiplerinin dikkatinden kaçmadı, 5 kaçak göçmen yakalandı
İHA

Düzce Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Rasim Bedir Paşa Bulvarı üzerinde denetim gerçekleştirdi. Denetimler esnasında uygulamayı görüp kaçmak isteyen A.S.J.H. idaresindeki kamyonet, ekiplerin dikkatinden kaçamadı. Ekiplerin müdahale ettiği olayda kamyonet ve içindeki şahıslar sorgulamaya alındı. Yapılan kontrollerde araç sürücüsü ile birlikte kamyonette bulunan G.F.D.M., J.A.Y., A.H.K. ve J.S.M.’nin Türkiye’ye kaçak yollarla Irak’tan girdiği ve üzerlerinde bulunan kimliklerin sahte olduğu tespit edildi. Şahıslara trafik yönünden toplamda 16 bin 187 lira ceza yazılırken, araç trafikten men edildi.

Şahıslar Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

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