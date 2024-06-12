Trafiği kilitleyen kaza: TEM'de kamyonlar çarpıştı
İstanbul Çatalca TEM Otoyolu'nda ip yüklü kamyon, yolda çalışma yapan başka bir kamyona çarptı. Sürücülerin yaralandığı kaza nedeniyle bölgede yoğun trafik oluştu.
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TEM Otoyolu Çatalca gişeleri mevkisinde saat 11.30 sıralarında kaza meydana geldi.
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Ankara istikametine doğru seyir halinde olan İp yüklü kamyon kontrolden çıkarak karşı şeride geçti.
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Kamyon burada Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait yolda çalışma yapan başka bir kamyona çarptı.
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Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
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Kazada kamyon şoförlerinden biri araçta sıkıştı.
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Sıkışan şoför itfaiye ekiplerince çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye götürüldü.
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Kazada kamyondaki malzemeler yola saçıldı, TEM Otoyolu'nda iki şeritte de yoğun trafik oluştu.
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