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        Haberler Gündem Trafiği kapatan konvoya ceza

        Trafiği kapatan konvoya ceza

        İstanbul Bakırköy'de bir düğün konvoyu trafiği kapattı, o görüntüler sosyal medyada yayınlandı. Ekipler harekete geçti ve toplamda 69 bin lira para cezası verildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 01:32 Güncelleme: 13.02.2024 - 01:32
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        Trafiği kapatan konvoya ceza
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        Bakırköy'de düğün konvoyunda caddeyi trafiğe kapatarak trafiği tehlikeye sokan düğün magandalarına ceza yağdı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından harekete geçen ekiplerin tek tek belirlediği şüphelilere toplamda 69 bin lira ceza yazıldı.

        Fotoğraf: DHA

        Olay, Eski Havaalanı Caddesi üzerinde geçtiğimiz Cumartesi günü meydana geldi. Sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntüleri ihbar kabul eden İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, trafiği tehlikeye düşüren şüphelileri tek tek belirleyerek tespit etti.

        Polis ekipleri tarafından tespit edilen E.A.B., E.Z.D. , E.G. , İ.F. , D.D. , Y.M.Ç. , İ.B.S. , M.B. ve E.Ş. isimli kişiler gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin araçlarına ise polis ekipleri tarafından trafiği tehlikeye sokmaktan, drift atmaktan gibi bir çok maddeden toplamda 69 bin 121 lira trafik cezası kesilerek adli işlem başlatıldı.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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