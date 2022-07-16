Trafiğe kapatılan yolda motosiklet devrildi

Düzce’de, yol yapım çalışması nedeniyle trafiğe kapatılan yola giren motosikletin devrildiği kazada sürücü ile arkasında bulunan kız arkadaşı yaralandı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Yahyalar Mahallesi’nde meydana geldi. Kız arkadaşıyla gezmeye çıkan Ömer K. yönetimindeki motosiklet, yol yapım ve onarım çalışması nedeniyle trafiğe kapatılan ve mıcır dökülen yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi.

Kazada motosiklet sürücüsü Ömer K. ve Ayşe C., yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.