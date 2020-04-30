HABERTURK.COM

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK),Mart ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Mart sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,69 artarak 23 milyon 361 bin 22'ye yükseldi.

Mart'ta trafiğe kaydı yapılan toplam taşıt sayısı 72 bin 72 oldu. Mart ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 60,1'ini otomobil, yüzde 16,7'sini motosiklet, yüzde 13,4'ünü kamyonet, yüzde 5,8'ini traktör, yüzde 2,0'ını kamyon, yüzde 1,1'ini minibüs, yüzde 0,7'sini otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre ise yüzde 35,6 arttı. Mart ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre motosiklette yüzde 48,8, otomobilde yüzde 35,1, traktörde yüzde 34,4, minibüste yüzde 34,3, kamyonette yüzde 31,1, kamyonda yüzde 19,0 artarken, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 10,7 ve otobüste yüzde 7,1 azaldı.

Mart ayında 720 bin 25 adet taşıtın devri yapılırken, devri yapılan taşıtların yüzde 69,7'sini otomobil, yüzde 17,0'ını kamyonet, yüzde 4,8'inin motosiklet, yüzde 3,5'ini traktör, yüzde 2,4'ünü kamyon, yüzde 2,0'ını minibüs, yüzde 0,5'ini otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ocak-Mart döneminde ise 219 bin 747 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Yılın ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 38,0 artarak 219 bin 747 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 73,5 azalarak 13 bin 956 adet oldu. Böylece Ocak-Mart döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 205 bin 791 adet artış gerçekleşti.

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!