Trabzonsporun prensipte anlaştığı Nicolas Pepe'nin forma numarasını taraftar seçecek
Trabzonspor'un prensipte anlaşma sağladığı Fildişi Sahilli futbolcu Nicolas Pepe'nin forma numarasını bordo-mavili taraftarlar belirleyecek
Giriş: 08.09.2023 - 20:45 Güncelleme: 08.09.2023 - 20:45
Taraftar etkileşim ve ödüllendirme platformu Socios.com'un sosyal medyası X'te yer alan açıklamada, "Yıldız transfer Pepe’nin gururla terleteceği formanın numarası, Socios uygulamasında, Trabzonspor taraftarının oylarıyla seçilecek. Bu tarihi oylamayı kaçırma!" ifadelerine yer verildi.
Bordo-mavili taraftarlar uygulamaya girerek oylamaya katılıp yeni transferin forma numarasını seçebilecek.