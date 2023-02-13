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Trabzonspor’un çağrısına Bursaspor’dan destek geldi

Trabzonspor Kulübü, Basel ile oynanacak olan UEFA Avrupa Konferans Ligi karşılaşmasına renk ve arma ayırmaksızın herkesi davet etti. Gelirinin depremzedelere bağışlanacağı müsabaka için Bursaspor’dan destek geldi

Giriş: 13.02.2023 - 19:33 | Güncelleme: ABONE OL
Trabzonspor’un çağrısına Bursaspor’dan destek geldi
İHA

Bursaspor Kulübü, Trabzonspor’un çağrısına yanıt verdi. Bordo-mavililerin UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu’nda 16 Şubat Perşembe günü karşı karşıya geleceği Basel maçına tüm takımların taraftarı davet edildi.

Trabzonspor’un 'Çağrımızdır' başlığı ile yaptığı duyuruda, "Basel ile oynayacağımız karşılaşmaya renk ve arma ayırmaksızın hepinizi bekliyoruz. Bilet gelirlerinin tamamının depremzedelere gönderileceği bu maçta; hep birlikte tribünde olalım" ifadelerine yer verildi.

Bu mesaja Bursaspor Kulübü’nden de destek geldi. Yeşil-beyazlılar, sosyal medya hesaplarından maç biletlerinin satıldığı internet sitesi paylaşılarak, "Yaralarımızı birlikte saracağız! Hep birlikte orada olacağız" mesajı verildi. Buradan da elde edilecek tüm gelir depremzedelere bağışlanacak.

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