Trabzonsporlu Tonio Teklic: Kupalar kazanmaya geldim

Trabzonspor'a yeni sezonda katılan futbolculardan Tonio Teklic, kulüp dergisinin 210'uncu sayısına açıklamalarda bulundu. Trabzonspor'da kariyer hedefini anlatan Hırvat futbolcu, 10 numara mevkiinde daha verimli oynadığını ve Messi'ye hayran olduğunu söyledi.

"TRABZONSPOR 1 NUMARALI TERCİHİM OLDU"

Trabzonspor'a geliş sürecini anlatan Tonio Teklic, "Hajduk Split'ten ayrılmam beni çok üzdü, çünkü orada doğup, büyüdüm ama Trabzonspor ile sözleşme imzalamam beni sevindirdi. Başka teklifler de vardı ama Trabzonspor'u tanıyordum. Büyük, geleceği parlak ve üst düzey hedefleri olan bir kulüptü, bu nedenle benim için 1 numaralı tercih oldu. Kampa ilk katılacağım zaman açıkçası biraz korkuyordum çünkü şanlı tarihi olan büyük bir kulübe geliyordum. Ama takım arkadaşlarım beni düşündüğümden çok daha iyi karşıladılar, sonrası benim için her açıdan kolaylaştı zaten" diye konuştu.

"BURAYA KUPALAR KAZANMAYA GELDİM"

Bordo mavili takımdaki hedef ve hayalleri hakkında konuşan 24 yaşındaki orta saha şunları söyledi:

"Buraya kupalar kazanmaya geldim, kendim ve takımın için en iyisini diliyorum, ama sonu mutlaka kupa olmalı. Bunu bu takımla başaracağımdan hiç şüphe duymuyorum. Milli takım tabi ki hedefim ama öncelikle Trabzonspor'da yüzde 100'ümü vermeliyim. Bunu başardığımda zaten diğer hedeflerim bir bir gerçekleşecek."

"SANKİ 10 YILDIR BURADAYIM"

Takım arkadaşlarının yaklaşımının kendisine pozitif yansıdığını anlatan futbolcu, "Takım arkadaşlarım beni iyi karşılaştığı için sanki 10 yıldır buradayım. Her konuda maksimumu vermeye hazırım. Bunu kısa sürede herkes daha iyi anlayacak" ifadelerini kullandı.

"3 POZİSYONDA DA OYNAMAK AVANTAJ"

Orta sahada 8, 10 numara ve sağ açık mevkilerinde oynayabilen Hırvat futbolcu, 10 numara mevkiinde oynarken daha verimli olduğuna inandığını söyledi. Teklic, "Geçen yıl 10 numarada oynadım ama benim için önemli olan futbolcuların antrenörlerin ne istediğini kabul edebiliyor olmasıdır. Gençken her üç pozisyonda da oynamak benim için büyük bir avantaj ve açıkçası hangi görevi alırsam alayım, benim için fark etmiyor" diye konuştu.

"MAZERET ÜRETMEK DEĞİL, GÖREVİNİ EN İYİ ŞEKİLDE YAPMAK ÖNEMLİ"

Teknik direktör Nenad Bjelica'ya yönelik düşüncelerini paylaşan Teklic, "Hocamız çok değerli, başarılı bir isim. Beni sisteminde sağ kanatta görüyor. Ben de o bölgede çok rahatım çünkü daha önce oynadığım pozisyondu. Önemli olan hangi koşullarda olursanız olun elinizden gelenin fazlasını yapmaya, verimli olmaya çalışmanız. Benim zaten karakterim bu, mazeret üretmek değil, çok çalışıp görevini en iyi şekilde yapmak" ifadelerini kullandı.

Yeni takımında gol ve asist katkısı yapmayı istediğini söyleyen Teklic, "Bir önceki kulübümde bireysel olarak bitiricilik, sonlandırma çalışması çok yapıyordum. Ama şimdi bu tür çalışmaları antrenmanlarda takım olarak çok fazla yapıyoruz zaten. Umarım gelecekte bu çalışmaların da sonrasında daha fazla gol ve asist katkısı sağlayabilirim" dedi.

"GELİŞMEM GEREKEN ÇOK ŞEY VAR"

Teklic, eksikliklerini tamamlamaya ve kendisini geliştirmeye devam ettiğini belirterek, "Saha içi ve dışında gelişmem gereken kesinlikle çok şey var. Ama bu spesifik bir şey değil, bugün iyi hissettiğim yönler yarın yetersiz gözükebilir çünkü. Herkes her alanda gelişmeli, bunun sonu yok, sürekli çalışmalı. Her konuda gelişime açık olmalı ve gelişiyor olmanız gerekir. Hem futbolcu olarak ve hem de özel hayatımda davranışlarım benzerdir ancak her koşulda kendini değiştirmeye, geliştirmeye çalışan, öğrenmeyi çok isteyen, araştıran bir karakterim" diye konuştu.

"MOTİVASYONDA TARAFTARIN ÖNEMİ VAR"

Ailesinin spor yaşamında kendisini her zaman desteklediğini belirten Teklic, futbolda başarıya ulaşmak için çok çalışmak gerektiğine değindi. Futbolu sevdiği için üzerinde baskı hissetmediğini kaydeden Hırvat oyuncu, "Motivasyonla ilgili kişi kendi kendini sürekli geliştirmeli, gün ve gün. Ayrıca, bir futbolcunun motivasyonun artmasında taraftarın da çok büyük önemi var. Ben fazla baskı hisseden biri değilim çünkü yaptığım işi çok seviyorum, futboldan keyif alıyorum" dedi.

"BASKI KURMAK İÇİN REAKSİYON GÖSTERMENİN ANLAMI YOK"

Sahada ikili mücadele sonrası hakeme yönelik itirazları kabul edilemez gördüğünü anlatan Teklic şunları söyledi:

"İkili mücadelelere gösterilen reaksiyonları sevmiyorum. Hakemler düdük çaldığında bir karar verdiğinde o karar verilmiştir. O anda baskı kurmak için reaksiyon gösterilmesinin anlamı yok. Ayrıca yedek kulübesinin abartılı tepkileri de bana göre yanlış."

"VAR FUTBOLUN RUHUNU ÖLDÜRDÜ"

VAR sisteminden hoşlanmadığını söyleyen Teklic, "Futbolun ruhunu öldürdü kesinlikle. Örnek vermek gerekirse, gol olduğunda hakem kararı vermişse, o goldür. Sonra VAR kararı sevinci elinizden alıyor" dedi.

"UYANDIĞIMDA BİLE FUTBOLU DÜŞÜNÜRÜM"

Basketbol, tenis ve Hırvatistan'daki arkadaşlarıyla padel sporunu yapmayı sevdiğini anlatan Teklic, futbolun kendisi için vazgeçilmez olduğunu dile getirdi. Teklic, "Futbol benim için ilk ve sondur, uyandığımda bile futbolu düşünürüm, hayatım futbol. Başka bir meslek düşünmedim bile zira benim için her şey; futbol futbol futbol. En güzel şey çünkü" sözleriyle anlattı.

"ÜST DÜZEY OYUNCULAR VAR"

Hırvatistan'ın küçük bir ülke olmasına rağmen futbola iyi oyuncular kazandırma sebebinin mantalite ve disiplin olduğunu da sözlerine ekleyen Teklic, "Türkiye'deki futbol ile Hırvatistan ligi kesinlikle aynı değil. Burada çok çok üst seviyede oyuncular var. Trabzonspor da öyle, çok özel ve önemli sporcular geliyor buraya. Sahalar, fiziksel yapı, çok daha farklıyız" dedi.

"MESSI GİBİ OYNAMAK İSTİYORUM"

Messi'ye olan hayranlığını dile getiren Teklic, "Messi'yi beğeniyorum, çok özellikli ve yetenekli bir futbolcu. Onun videolarını çok izliyorum, hem de sürekli. Onun gibi oynamak istiyorum. Messi ile aynı takımda oynamak isterdim. Yanına Mario Pasalic'i de eklerim mutlaka. Modric zaten çok özel bir oyuncu" dedi.

Genç futbolculara tavsiyelerde bulunan Teklic, "Her gün, her an kendilerine güvenerek yaşamaları gerekiyor. Ve tabi ki çok çalışarak bütün yolları geçebileceklerine inansınlar" sözleriyle tamamladı.