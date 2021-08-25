Trabzonspor'a 20 Ağustos 2018 tarihinde imza atmasının ardından ortaya koyduğu performansla bordo-mavili taraftarların büyük bir sevgisini kazanan Anthony Nwakaeme'nin kasketli heykeli yapıldı. Trabzon'un Ortahisar İlçesi Deliklitaş mevkiinde bulunan bir akaryakıt istasyonunun önüne yapılan heykel görenlerin dikkatini çekiyor.
Bulutlar Petrol İstasyonu Müdürü Hüseyin Çelik, Nwakaeme'nin heykeli ile ilgili yaptığı açıklamada, "Patronumuz Mustafa Bulut ve arkadaşının akıllarına yabancı oyuncularla ilgili olarak böyle bir fikir gelmiş. Nwakaeme, Trabzonspor'a gelmiş en iyi yabancılardan biri. Çok istekli ve arzulu oynuyor. Yerli oyuncularımız onlardan daha iyi ama son gelen yabancılara bakıldığı zaman Nwakaeme'nin heykelini dikelim istediler. Diğer yabancılara da örnek olsun. Son dönemlerde oynadığı futbolla gönlümüze taht kurmuştur. Bizde oyuncunun heykelini 6 ay içersinde bitirdik" dedi.
"HABERİ YOK ONA SÜRPRİZ YAPACAĞIZ"
Maliyetin bir önemi olmadığını belirten Çelik, "Bizim için önemli olan maliyet değil, Trabzonspor sevgisidir. Nwakaeme'yi çok sevdiğimiz için böyle bir şey yaptık. İnşallah bu da oyuncuya doping olur ve bu sezon şampiyon oluruz. Olacağımıza da inanıyorum" dedi.
Nwakaeme'yi en kısa zaman içerisinde davet edeceklerini belirten Hüseyin Çelik, "Maç yoğunluğundan dolayı gelemiyorlar ama en kıza zaman içerisinde onu buraya davet edeceğiz. Haberi yok burada ona sürpriz yapacağız" ifadelerini kullandı.
FATIH BOZKURT: HEYECANLANIYORUZ
Trabzonspor taraftarlarından Fatih Bozkurt ise Nwakaeme'nin gönüllerindeki yerinin başka olduğunu belirterek, "Onu burada görmek hepimizi gururlandırıyor. Fenerbahçe'nin futbolcusu Alex'in heykelini diktiler. Bizde bunu burada gördüğümüz zaman heyecanlanıyoruz. Çokta mutlu oluyoruz. Goller atmaya devam ettiğinde kendini de yüceltiyor. Gönlümüzdeki yerini de yüceltiyor. Nwakaeme'nin takıma her sezon katkısı vardı. Bu sezon ise etrafındaki oyuncularla birlikte daha çok katkı vermesini bekliyoruz. En son maçta attığı golde çok güzeldi. Başarılarının devamını diliyoruz. Onun başarısı Trabzonspor'un başarısı olarak bakıyoruz" diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!