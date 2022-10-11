Yarın (12 Ekim) satışa sunulacak olan biletlerin fiyatları 270 lira ile 4580 lira arasında değişiyor.

- Trabzonspor karşılaşmasında misafir tribünü, rakip takım taraftarı için satışa kapalı olup misafir tribünü koltukları Beşiktaş taraftarı için satışa sunulacaktır.

- 16.10.2021 tarihinden itibaren Trabzonspor, TFF logolu veya logosuz Passolig kartlarını iptal eden kişiler karşılaşmaya bilet satın alamayacaktır.