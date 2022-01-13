DHA

Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında Demir Grup Sivasspor ile oynanacak maça hazırlanan Trabzonspor'da Yunan oyunu Siopis'in Covid-19 testi pozitif çıktı. Bu hafta içerisinde Covid-19 semptomu gösterdiği için takımdan ayrılan oyuncuya yapılan ilk testin negatif çıktığı ve tedbir amaçlı izolasyona alındığı öğrenildi. Siopis'e yapılan ikinci testin ise pozitif çıkmasının ardından futbolcu karantinaya alınarak tedavi sürecine başlandı.