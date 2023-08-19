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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Pendikspor Futbol Trabzonsporlu Serkan Asan, Pendikspor´da - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonsporlu Serkan Asan, Pendikspor´da

        Trabzonspor´un alt yapıdan yetişen oyuncusu Serkan Asan, Süper Lig ekiplerinden Pendikspor´a kiralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.08.2023 - 13:43
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        Serkan Asan, Pendikspor´da
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        Trabzonspor'da forma şansı bulamayan sağ bek oyuncusu Serkan Asan, bu sezon Süper Lig'de mücadele eden Pendikspor'a 1 yıl süreyle kiralandı. Trabzonspor'dan Kamuyu Aydınlama Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre Pendikspor oyuncunun transferi karşılığında 3 milyon TL + KDV ödeme yapılacak. Ayrıca Serkan Asan'ın bu sezona ait tüm maaş ve hakedişlerini Pendikspor karşılayacak. Kulüpten transfere ilişkin yapılan açıklamada ise, "Profesyonel futbolcumuz Serkan Asan´ın, 2023/2024 futbol sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda Pendikspor A.Ş. ile anlaşma sağlanmıştır" denildi.

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