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        Haberler Spor Futbol Trabzonsporlu Serkan Asan, Pendikspor'da - Futbol Haberleri

        Trabzonsporlu Serkan Asan, Pendikspor'da

        Trabzonspor´un alt yapıdan yetişen oyuncusu Serkan Asan, Süper Lig ekiplerinden Pendikspor´a kiralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.08.2023 - 18:40
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        Trabzonsporlu Serkan Asan, Pendikspor'da
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        Trabzonspor'da forma şansı bulamayan sağ bek oyuncusu Serkan Asan, bu sezon Süper Lig'de mücadele eden Pendikspor'a 1 yıl süreyle kiralandı.

        Trabzonspor'dan Kamuyu Aydınlama Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre Pendikspor oyuncunun transferi karşılığında 3 milyon TL + KDV ödeme yapılacak. Ayrıca Serkan Asan'ın bu sezona ait tüm maaş ve hakedişlerini Pendikspor karşılayacak. Kulüpten transfere ilişkin yapılan açıklamada ise, "Profesyonel futbolcumuz Serkan Asan´ın, 2023/2024 futbol sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda Pendikspor A.Ş. ile anlaşma sağlanmıştır" denildi.

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