Trabzonspor forması giyen Slovak futbolcu Hamsik, Hırvatistan'a konuk oldukları H Grubu maçının 41. dakikasında yaşadığı sakatlık sonrası oyuna devam edemedi. Mücadele 2-2 sonuçlandı.

Hafta sonu Fenerbahçe ile kritik bir maça Fırtına'da yıldız oyuncunun durumu kontrollerin ardından belli olacak.