Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesaplarından yayımlanan videoda, Novak'ın evinin mutfağında yemek hazırladığı görülüyor.

"Mutfak pasları" ve "evde kal" etiketleriyle paylaşılan görüntüde, Novak tavuk şinitzel ve patates salatası yaptı.

Yemekleri hazırladığı sırada döneri çok sevdiğini anlatan Novak, Trabzon'da arkadaşları ile sürekli döner yemeye gittikleri bir yer olduğunu, ayrıca pideyi de sevdiğini dile getirdi.

Hazırladıkları pastalardan sürekli Kamil ve Ekuban'a ikram ettikleri için evde pasta tabağı kalmadığını gülümseyerek anlatan Novak, arkadaşlarından en kısa zamanda tabakları iade etmelerini istedi.

Novak, yemeğin ardından mutfak pasını Gaston Campi'ye atarak, "Bakalım Arjantin'den hangi yemeği pişirecek. Campi sıra sende." ifadesini kullandı.