Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yayımlanan açıklamada, "A takım futbolcularımız, teknik ekibimizin hazırladığı özel antrenman programı dahilinde çalışmalarını evlerinde sürdürmektedir. Futbolcularımız kendilerine tedarik edilen antrenman malzemeleriyle kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirmektedir." ifadelerine yer verildi.

Trabzonspor'da teknik heyet ve futbolcuların dün yapılan yeni tip koronavirüs testinin negatif çıktığı duyurulmuştu.