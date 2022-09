Vitor Hugo, galibiyetle önemli moral bulduklarını söyleyerek, "Bugün gayet iyi bir oyun ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Çünkü bugün sahada kazanmak için vardık ve uzun bir aradan sonra tekrar kazanmak için oynayacağımızı zaten biliyorduk. Eksik kalan noktalar vardı. Belki istediğimiz gibi olmadığımız, hatalarımız vardı son maçlarda. Bu hatalarımızdan ders aldık. Bugün sahada hem hücumda hem de savunmada gayet kompakt bir oyun ortaya koyan bir takım olduğunu düşünüyorum. Rakibimize çok fazla fırsat vermeden kendi oyunumuzu deklare ederek taraftarımızın önünde gayet moralli bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum. Takım şu an kendi seviyesinin yüzde yüzüne ulaşabilmiş değil. Kısa bir süre içerisinde bu adaptasyonun tamamlanmasıyla birlikte takım yüzde yüzüne vardığında gerçek oyunumuzu gösterebileceğiz. Bizim için çok iyi bir sezon olacak" ifadelerini kullandı.

BARTRA: İYİ BİR OYUN ORTAYA KOYDUK

İyi bir oyun ortaya koyarak galibiyete uzandıklarını kaydeden Marc Bartra, "Bugün maça baktığınızda maçın 90 dakikasının tamamında maçı domine eden bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Bugün çok iyi bir maç ortaya koyduk. Son maçlarda istediğimiz sonuçları alamadığımızdan kendimizi sorguladık. Hocalarımızla, takım arkadaşlarımızla, hep beraber üzüldük. Kendi eleştirimizi yaptık, baktık nerelerde hata yapıyoruz, nerelerde daha iyi yapabiliriz ya da neler yapmamız gerekiyor. Bugün de gayet iyi bir şekilde sahaya yansıttığımızı düşünüyorum. Bugün iyi bir oyun ortaya koyduğunu düşünüyorum. İyi potansiyeli olan doğru yolda olan bir takımı görüyoruz" diye konuştu.

LARSEN: GÜZEL ŞEYLERİ TEKRAR ETMEYE ÇALIŞACAĞIZ

Galibiyet için mutlu olduklarını aktaran Jens Stryger Larsen, "Galibiyeti aldığımız için gerçekten çok mutluyum. İlk dakikadan itibaren oyunun kontrolü bizdeydi. Topu çok daha iyi değerlendirdik. Defansta da karşı takıma şans vermedik. Hak edilmiş bir galibiyet olduğunu düşünüyorum. Bugün galibiyetin tadını çıkaracağız. Yarından itibaren de önümüzdeki maça odaklanacağız. Bugün yapmış olduğumuz güzel şeyleri tekrar etmeye çalışacağız. Umarım daha iyisini yapacağız. Daha da geliştireceğiz; üç puanı alacağız" şeklinde konuştu.

BAKASETAS: ADAPTASYON SÜRECİ BİZİM İÇİN ASLA BAHANE OLMAYACAK

Bordo-mavili takımın yıldız oyuncusu Anastasios Bakasetas ise takıma yeni oyuncuların katılmasıyla birlikte birbirlerine adapte olmaya çalıştıklarını belirterek şöyle konuştu: "Kötü sonuçlardan sonra böyle sonuçlar almak bizim için çok önemliydi. Biz de bugün onu yaptık. Önümüzde bir maç var. O maç da bizim için çok önemli. Biz oynadığımız maçlarda birbirine adapte olmaya çalışan bir takımız. Ama bu adaptasyon için biraz zaman var. Aramıza çok katılan ve değişen oyuncularımız oldu. Bu oyuncuların da tabii ki zamana ihtiyacı olacak. Ama bu adaptasyon süreci bizim için asla bahane olmayacak. Biz kendimize baktığımızda sorumluluk almayı istiyoruz. Bu sadece hocanın sorumluluğu değil. Takımdaki oyuncular olarak bir sorumluluk varsa bu bizim sorumluluğumuz. Biz bunu bahane olarak görmüyoruz. Ama aramıza katılan yeni arkadaşlarımız oldu. Onlar için de zamana ihtiyaç olacak. Ama gelen arkadaşlarımızın takıma çok fazla katkısı olacağını düşünüyorum. Oyun içerisinde bunu zaten görüyoruz. Sezon içerisinde onların bize çok fazla katkısı olacağını düşünüyorum. Büyük bir takımda oynuyorsanız ve büyük bir takımın oyuncusuysanız, eğer sonuçlar istediğiniz gibi gelmiyorsa ve kötü sonuçlarla karşılaşıyorsanız, kolay olmuyor."

"3 PUAN BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİYDİ"

Bakasetas sözlerine şöyle sürdürdü: "Geçen sezona baktığımız zaman kazanmaya alışmış olan büyük bir takım var. Dolayısı ile bu takım sahaya kazanmak için çıkıyor. Geçen sene yaptığımız işe baktığımızda neredeyse sadece iki maç kaybettik. Ama hayatta en önemli olan şeyin reaksiyon olduğunu biliyoruz. Büyük takımlarda oynadığınız zaman hayatta da her zaman olan olaylara karşı sizin nasıl bir reaksiyon gösterdiğiniz önemli. Biz de bugün bunu başarmaya çalıştık. Çünkü baktığınızda kötü giden bir sonuç vardı. Ama bizim bunu çevirebileceğimizi, çok yetenekli olduğumuzu biliyorduk. Dolayısı ile dünyanın bütün takımları böyle şeyleri yaşıyorlar. Bizim bu durumu yaşamamız kısa bir süreç oldu. Bugün 3 puan bizim için çok önemliydi. İyi bir maç çıkarabilmek bizim için çok önemliydi. Pazar günü de bunu yapmaya çalışacağız."

"10 NUMARA OYNADIĞIM SIR DEĞİL"

Hakkında sahada gerçek 10 numara pozisyonunda oynadığı yorumları yapıldığı hatırlatılan Bakasetas, "10 numara pozisyonu oynadığımı herkes biliyor. Bu bir sır değil. Benim isteğim her zaman kaleye yakın olmak, her zaman şut atabileceğim noktada olmak. Ama ben 8 numara pozisyonda da gayet iyi performans verebildiğimi ve Marek'in olmadığı durumlarda, sakat olduğu veya cezalı olduğu durumlarda takımın bana ihtiyacı olduğu durumlarda her zaman takımım için elinden geleni yapmaya çalışan, iyi performans vermeye çalışan, bunu da zaman zaman gösteren bir oyuncu olduğumu düşünüyorum. Tabii ki takımın nerede bana ihtiyacı varsa, nerede olmamı istiyorsa ben orada olurum. Hangi pozisyonda olduğu değil, takımın bana nerede ihtiyacı olduğu önemli" dedi.