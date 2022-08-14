Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Atakaş Hatayspor karşılaşmasında sol kolunda kırık oluşan oyuncumuz Edin Visca, bugün İstanbul'da başarılı bir ameliyat geçirmiştir. Futbolcumuzun genel durumu iyi olup rehabilitasyon sürecine en kısa sürede başlanılması planlanmaktadır." ifadeleri yer aldı.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."