Trabzonsporlu Enis Destan, Hull City'ye transfer oldu
Trabzonspor'un 23 yaşındaki forveti Enis Destan, İngiltere Championship ekibi Hull City'ye transfer oldu.
Trabzonspor, genç golcüsü Enis Destan'ın İngiltere Championship ekibi Hull City'ye transfer olduğunu açıkladı.
Bordo-mavili kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, Enis Destan'ın sonraki satışından elde edilecek gelirin %50'sinin Trabzonspor'a ödeneceği belirtildi.
23 yaşındaki santrfor, geçen sezon Trabzonspor formasıyla 26 resmi maçta 2 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
Karadeniz ekibi, Enis Destan'ı 2022 yılında 800 bin Euro bonservis bedeliyle Altınordu'dan kadrosuna katmıştı.