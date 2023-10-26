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Trabzonspor´un Bosna Hersekli oyuncusu Edin Visca, 10´uncu haftada oynanacak Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Eski performansına yeniden dönmeyi istediğini belirten Visca, Abdullah Avcı´nın takıma geri dönüşüyle yaşanan etkiyi değerlendirdi. Geçen yıl istifa eden ve yakın zamanda geri dönen Abdullah Avcı´nın dönüşünün takımdaki etkisini değerlendiren kanat oyuncusu, "Her değişiklik zordur takım ve bireysel olarak. Hoca geldiğinde hemen o eski günleri anlattı, bizden ne istediğini söyledi. 10 gün içinde 5 toplantı ve analiz yaptık. Bizden gelecekte ne isteyeceğini anlattı. Sahada, savunmada ve hücumda pozitif enerji getirdi. Kötü bir başlangıç yaptığımızın farkındayız. Bireysel olarak hatalarımız da oldu. Önümüzdeki maçlarda inşallah en iyi şekilde devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"BİREYSEL DEĞİL TAKIM İÇİN ÇALIŞMAK GEREK"

Eski performansına kavuşmak için çalıştığını anlatan Visca, "Ben her zaman takım oyuncusuyum, bunu herkes biliyor. Bireysel olarak en iyi şekilde performans göstermek istiyorum. Performansımdan çok mutlu değilim. Her maçta daha iyi olmak istiyorum. Bu oyun takım oyunu. Bunu Abdullah hoca bize hatırlattı. Önceden biraz bireysel oynuyorduk. Şimdi tekrar savunmada, hücumda takım olarak çalışmamız gerekiyor. Abdullah hoca ile yıllarca çalıştım. Küçük detaylar futbolda önemli. Takım arkadaşların için koşmak, onlara yardım etmek önemli. Sadece asist ve goller önemli değil. Bireysel değil takım için çalışmak gerek. Analiz yapıyoruz. İyi bir süreç bizi bekliyor" diye konuştu. "GEÇEN SEZON GİBİ BİR SEZON GEÇİRMEK İSTEMİYORUM"

Geçen sezon hem bireysel hem de takım olarak kötü bir sezon geçirdiklerini anlatan Visca şunları söyledi: "Her zaman hocanın istediğini sahada uygulamaya çalışıyoruz. Bireysel olarak kötü hissediyorum. Geçen sene gerçekten kötü bir sezon yaşadık. Türkiye´de 8-9 yıl üst üste Avrupa´ya gittim, oynadım. Bizim için üzücü bir süreçti. Bireysel olarak çalıştım özellikle bazı maçlarda kötü performanslar verdim. Geçen sezon gibi bir sezon geçirmek istemiyorum. Hem ben istemiyorum hem takım arkadaşlarım istemiyor. Bu sezon en azından ligi ilk 4 içinde bitirmek, kupayı kazanmak istiyoruz. Eski günlerdeki gibi bunu tekrar yaşamak, Trabzon´da kupa kaldırmak istiyorum. Maçtan 4-5 gün önce ne kadar bilet satıldığını soruyorum. Taraftarın gelip gelmediğini öğreniyorum. Az taraftar görünce kötü hissettim. Şimdi bir maç kazandık ve stadı doldurmak hedefimiz. İnşallah bu sezon iyi olacak." "GERÇEK FUTBOLU TRABZON´DA YAŞIYORSUN"

Trabzon´da futbolun 24 saat yaşandığını ve bundan mutlu olduğunu anlatan 33 yaşındaki futbolcu, "Gerçek bir futbol yaşamak istiyorsan Trabzon'a gelip Trabzonspor'da oynayacaksın. Dışarı çıkınca markette, restoranda herkes futbolu konuşuyor, yaşıyor. Herkes futbolcuları tanıyor. Onun için heyecan, baskı da var. Ama benim için güzel şey. Bu şehrin ve takımın her zaman hedefi olması gerekiyor. Gerçek futbolu Trabzon'da yaşıyorsun. O yüzden bu sezon eski performansımı tekrar yakalamak istiyorum." dedi. "MAÇIN NE KADAR ÖNEMLİ OLDUĞUNUN FARKINDAYIM"

Galip geldikleri Alanyaspor maçının analizini yaptıklarını ve yeni haftada oynayacakları Fatih Karagümrük maçına hazırlandıklarını anlatan tecrübeli oyuncu, "Karagümrük deplasmanına kazanmak için gideceğiz. Alanyaspor maçında sonra ilk antrenmanda hoca 'Bir kazanıyoruz bir kaybediyoruz' dedi. Geçen sene Karagümrük maçında ben sakatlandım, yenildik. O yüzden Karagümrük maçı önemli. Geçen sene orada sakatlandım. Maçın ne kadar önemli olduğunun farkındayım. Bu maç 3 puandan daha önemli. Önce Karagümrük maçını kazanmak istiyoruz sonra Fenerbahçe maçına hazırlanacağız" ifadelerini kullandı.