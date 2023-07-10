Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür'den Manchester City itirafı!
Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Abdülkadir Ömür, bordo-mavili kulüpteki geleceğine dair açıklamalarda bulundu. Manchester City'den teklif aldığını belirten Abdülkadir, Arda Güler için de çarpıcı ifadeler kullandı.
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Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'nın Kranj şehrinde yaptığı kampla sürdüren Trabzonspor'da milli futbolcu Abdülkadir Ömür açıklamalarda bulundu.
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TRT Spor'a konuşan yıldız isim, kariyer planlarıyla ilgili çarpıcı ifadeler kullanırken, Manchester City'den teklif aldığını açıkladı. İşte o sözler...
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Avrupa hedefim var teklifler de geldi ama başkanımız o zaman kabul etmedi. Sonrasında da sakatlıklar yaşadık.
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Yurt dışı hedefimiz hala var. Tek taraflı bir ayrılık asla olmayacak. Uygun şartlar oluşursa giderim.
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"BAŞKANA 26 MİLYON EURO TEKLİF GETİRDİM"
Manchester City'nin teklifi içimde kalmadı desem yalan olur. Başkana 26 milyon euro teklif geldiğini söyledim; gitmek için izin istedim. Başkan teklifi reddetti. Sonrasında sakatlandım. Her şerde bir hayır olduğuna inanırım...
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Hocamız şu anda antrenmanlarda öncelikli olarak bizim performansımızı ve koşu mesafemizi yukarı çekmeye çalışıyor.
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Arda Güler bizi çok gururlandırdı. Ona yalnız olmadığını hissettirmemiz lazım. İnanılmaz bir kulübe gitti.