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        Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür'den Manchester City itirafı!

        Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Abdülkadir Ömür, bordo-mavili kulüpteki geleceğine dair açıklamalarda bulundu. Manchester City'den teklif aldığını belirten Abdülkadir, Arda Güler için de çarpıcı ifadeler kullandı.

        Habertürk
        Giriş: 10.07.2023 - 16:06
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          Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'nın Kranj şehrinde yaptığı kampla sürdüren Trabzonspor'da milli futbolcu Abdülkadir Ömür açıklamalarda bulundu.

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          TRT Spor'a konuşan yıldız isim, kariyer planlarıyla ilgili çarpıcı ifadeler kullanırken, Manchester City'den teklif aldığını açıkladı. İşte o sözler...

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          Avrupa hedefim var teklifler de geldi ama başkanımız o zaman kabul etmedi. Sonrasında da sakatlıklar yaşadık. 

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          Yurt dışı hedefimiz hala var. Tek taraflı bir ayrılık asla olmayacak. Uygun şartlar oluşursa giderim.  

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          "BAŞKANA 26 MİLYON EURO TEKLİF GETİRDİM"

          Manchester City'nin teklifi içimde kalmadı desem yalan olur. Başkana 26 milyon euro teklif geldiğini söyledim; gitmek için izin istedim. Başkan teklifi reddetti. Sonrasında sakatlandım. Her şerde bir hayır olduğuna inanırım...

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          Hocamız şu anda antrenmanlarda öncelikli olarak bizim performansımızı ve koşu mesafemizi yukarı çekmeye çalışıyor.

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          Arda Güler bizi çok gururlandırdı. Ona yalnız olmadığını hissettirmemiz lazım. İnanılmaz bir kulübe gitti. 

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