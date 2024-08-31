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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor’dan teknik direktör açıklaması - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor’dan teknik direktör açıklaması

        Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı ile yolların ayrılması sonrası henüz herhangi bir teknik direktörle anlaşma sağlanmadığını açıkladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.08.2024 - 22:05 Güncelleme: 31.08.2024 - 22:05
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        Trabzonspor'dan teknik direktör açıklaması!
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        Teknik direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayıran Trabzonspor Kulübü, henüz yeni teknik direktörün belli olmadığını açıkladı.

        TEKNİK DİREKTÖR AÇIKLAMASI

        Trabzonspor’dan yapılan açıklamada, “Trabzonspor Yönetim Kurulu olarak, herhangi bir teknik direktörle anlaşma sağlanmadığını kamuoyunun bilgisine sunarız. Trendyol Süper Lig'in 4’üncü haftasında İkas Eyüpspor ile oynayacağımız müsabakanın ardından, yönetim kurulumuz bir araya gelerek teknik direktör adaylarını kapsamlı bir şekilde değerlendirecektir” denildi.

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