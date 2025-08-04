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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor’dan ‘Minguzzi Sezonu' başvurusu - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor’dan ‘Minguzzi Sezonu' başvurusu

        Trabzonspor, İstanbul'da uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin adının 2025-2026 futbol sezonuna verilmesi için ilgili kurumlara resmi başvuruda bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.08.2025 - 00:21 Güncelleme: 04.08.2025 - 00:21
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        Trabzonspor'dan 'Minguzzi Sezonu' başvurusu
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        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonuna İstanbul’da uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'nin isminin verilmesi için başvuruda bulundu.

        Kulüpten yapılan açıklamada, İstanbul Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin (15) isminin 2025-2026 sezonuna verilmesinin, adalet sürecinin toplumsal hafızada yerini koruması açısından büyük önem taşıdığı belirtildi.

        Açıklamada, “Trabzonspor Kulübü olarak, 2025-2026 futbol sezonunun “Mattia Ahmet Minguzzi Sezonu” olarak adlandırılması için resmi başvurumuzu ilgili kurumlara ilettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız. Mattia Ahmet Minguzzi’nin vahşice katledilmesinin ardından yürütülen adalet sürecinin takipçisi olduğumuzu, bu davanın toplumsal hafızada yerini koruması ve benzeri acıların bir daha yaşanmaması adına Mattia Ahmet Minguzzi isminin sezonumuza verilmesinin çok büyük bir anlam taşıyacağını önemle belirtiriz. Trabzonspor Kulübü olarak, bu sürecin en başından itibaren yakından takipçisi olduğumuzu ifade etmiş, sürecin sonuna kadar da kararlılıkla mücadele edeceğimizi vurgulamak isteriz” denildi.

        Trabzonspor Kulübü, daha önce Mattia Ahmet Minguzzi'nin adını stadyumda bir tribüne vermişti.

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