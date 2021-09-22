DHA

Bordo-mavililerin kulüp doktoru Hakan Çelik yaptığı konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Takımımızın dün akşam gerçekleştirdiği antrenmanda sağ kalçasından sakatlanan Fode Koita´nın çekilen MR´ında sağ üst adalesinde ikinci derece yaralanma tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" ifadelerine yer verdi.