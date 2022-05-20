Spor Toto Süper Lig´in 35´inci haftasında şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, ligin son maçı olan Medipol Başakşehir mücadelesi hazırlıklarına devam etti. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 16.00´da idman yapan bordo-mavili oyuncular, dinamik ısınma hareketlerinin ardından 5´e 2 çalışmaları yaptı.

Trabzonspor´un bugünkü idmanına tedavileri süren Bruno Peres, Abdülkadir Ömür, Serkan Asan ve Trondsen, izinli olan Marek Hamsik katılmadı. Dün idmana çıkmayan kaleci Uğurcan Çakır bugünkü çalışmalara katılırken, tedavisi Trabzon´da süren Gervinho ile Denswil takım arkadaşlarından ayrı düz koşu yaptı.

Trabzonspor, yarın yapılacak son antrenmanın ardından ligin 38'inci haftasında oynayacağı Medipol Başakşehir karşılaşması için havayoluyla İstanbul´a hareket edecek.