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Trabzonspor’da Larsen sedyeyle oyundan çıktı

DG Sivasspor'un penaltı kazandığı pozisyonda yerde kalan Trabzonspor'un Danimarkalı sağ beki Jens Stryger Larsen, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Giriş: 20.04.2023 - 21:36 | Güncelleme: ABONE OL
Trabzonspor’da Larsen sedyeyle oyundan çıktı
İHA

Spor Toto Süper Lig’in 30. hafta maçında Sivasspor ile Trabzonspor, Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumunda karşı karşıya geliyor.

Abdullah Avcı sonrası Orhan Ak’ın da görevinden ayrılmasının ardından bordo-mavili takımın başına geçen Bjelica, ilk sınavını Sivasspor deplasmanında verirken ilk yarıda Trabzonspor camiasını korkutan anlar yaşandı.

Maçın 22. dakikada Sivasspor'un penaltı kazandığı pozisyonda Hakan Arslan'la yaşadığı ikili mücadele sonrası yerde kalan Jens Stryger Larsen'e ilk müdahale sağlık görevlileri tarafından sahada yapıldı. Maçın hakemi Bahattin Şimşek, penaltıya sebebiyet verdiği için Larsen’e kırmızı kart gösterirken sedyeye alınan Larsen'in travma geçirdiği öğrenildi. 32 yaşındaki oyuncu, hastaneye kaldırıldı.

Trabzonspor Kulübü’nün Larsen'in sağlık durumu hakkında açıklama yapması bekleniyor.

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