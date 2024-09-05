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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor’da Güneş’li ilk antrenman - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor’da Güneş’li ilk antrenman

        Trabzonspor, Süper Lig'in 5'inci haftasında sahasında oynayacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 22:40 Güncelleme: 05.09.2024 - 22:40
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        Trabzonspor'da Güneş'li ilk antrenman
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        Trabzonspor’da Beşiktaş maçı hazırlıkları bugün başladı. Milli ara nedeniyle takıma verilen 3 günlük iznin ardından bugün yeni teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki bordo-mavili takım, zorlu maçın hazırlıklarına başladı.

        Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde oyuncular dinamik ısınma gerçekleştirdi. Geçişli rondo çalışması, 7’ye 2 ve dar alanda oyun ile devam eden antrenmanın son bölümünde yine dar alanda çift kale maç yapıldı.

        Antrenmana milli takımlarda yer alan oyuncular ile Eyüpspor maçında sakatlanan Enis Destan katılmadı.

        Bordo-mavililer, yarın yapacağı çift antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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