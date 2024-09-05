Trabzonspor’da Güneş’li ilk antrenman

Trabzonspor’da Beşiktaş maçı hazırlıkları bugün başladı. Milli ara nedeniyle takıma verilen 3 günlük iznin ardından bugün yeni teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki bordo-mavili takım, zorlu maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde oyuncular dinamik ısınma gerçekleştirdi. Geçişli rondo çalışması, 7’ye 2 ve dar alanda oyun ile devam eden antrenmanın son bölümünde yine dar alanda çift kale maç yapıldı.

Antrenmana milli takımlarda yer alan oyuncular ile Eyüpspor maçında sakatlanan Enis Destan katılmadı.

Bordo-mavililer, yarın yapacağı çift antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürecek.