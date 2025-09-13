Trabzonspor’da, Fenerbahçe maçı öncesi Danylo Sikan şoku!

Trabzonspor’da Danylo Sikan’ın sakatlığı ile ilgili açıklama yapıldı. Bordo-mavili takımda, antrenmanda aldığı darbe sonucu sakatlanan Danylo Sikan’ın sağlık durumuna ilişkin sağlık kurulu bir açıklama yaptı.

Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, oyuncunun sağ diz dış bölgesinde sinir zedelenmesi olduğunu ifade etti. Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Danylo Sikan'ın sağlık durumuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Profesyonel futbolcumuz Danylo Sikan, antrenmanda aldığı darbe sonucu sağ diz dış bölgesinde oluşan sinir zedelenmesi nedeniyle tedavi ve bireysel çalışmalarını sürdürmekte olup, Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu'nun 5'inci haftasında deplasmanda oynayacağımız Fenerbahçe maçı kadrosuna dahil edilmemiştir."