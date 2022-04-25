Ligin 34´üncü haftasını 76 puanla ve en yakın rakibi Fenerbahçe ile arasında 11 puan farkla tamamlayan Trabzonspor, 35´inci haftada oynayacağı Fraport TAV Antalyaspor mücadelesinde en az 1 puan alması halinde tarihinin en erken şampiyonluğunu yaşayacak. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile Trabzonspor A takım kadrosundaki 35 oyuncudan 23´ü hayatının ilk Süper Lig şampiyonluğunu yaşamaya hazırlanıyor.
18 YERLİ OYUNCUNUN İLK TECRÜBESİ
Şampiyonluğa koşar adım giden Trabzonspor´un yerli oyuncularından kaptan Uğurcan Çakır, Ahmetcan Kaplan, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Abdülkadir Ömür, Murat Cem Akpınar, Berat Özdemir, Serkan Asan, Yusuf Erdoğan, Hüseyin Türkmen, Salih Kavrazlı, Yunus Mallı, Enis Destan, Batuhan Kör, Taha Altıkardeş, Kerem Şen, Emrehan Gedikli ve Muhammet Taha Tepe kariyerlerinin ilk Süper Lig şampiyonluğuna şahitlik etmeye hazırlanıyor. Yerli yıldızlar şampiyonluk kadrosunda yer almanın heyecanını yaşıyor.
5 YABANCI YILDIZIN İLK ŞAMPİYONLUĞU
Bordo mavili takımın yabancı yıldızlarından Marek Hamsik, Bruno Peres, Jean Evrard Kouassi, Manolis Siopis, Tymoteusz Puchacz da futbol kariyerlerinin ilk Süper Lig şampiyonluğunu Trabzonspor´da yaşayacak.
12 OYUNCU DAHA ÖNCE YAŞAMIŞTI
Trabzonspor´un yabancı oyuncularından Andreas Cornelius FV Kopenhag´da 3, Antony Nwakaeme Hapoel Beer Sheva´da 3, Stefano Denswil Club Brugge´de 3 ve Ajax Amsterdam´ta 2, Edin Visca Zeljeznicar´da ve Medipol Başakşehir´de toplam 2, Anders Trondsen Rosenborg´da 2, Djaniny Semedo Santos Laguna´da 2, Vitor Hugo Sociedade Esportiva Palmeiras´ta 1, Anastasios Bakasetas Yunan ekibi AEK´da 1, Fode Koita Montpellier'de 1 ve Gervinho Lille´de 1 kez Lig şampiyonluğu mutluluğunu yaşamıştı. Bordo mavili takımın yerli oyuncularından Dorukhan Toköz ve İsmail Köybaşı da Beşiktaş´ta 1´er kez şampiyonluk sevinci tatmıştı.
AVCI´NIN İLK SÜPER LİG KUPASI OLACAK
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Süper Lig´de 2011 yılında başladığı teknik direktörlük kariyerinin ilk kupasını kazanma sevincini Trabzonspor´da yaşamıştı. 10 Kasım 2020 tarihinde Trabzonspor´la anlaşan Avcı, göreve geldikten 78 gün sonra 2020-21 sezonunda takımının başında Süper Kupa´yı kazanmıştı. 1 yıl 5 aydır bordo mavili takımın başında bulunan Avcı, kariyerinin ilk Süper Lig Kupası´nı kazanma mutluluğunu yaşamaya çok yakın.
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