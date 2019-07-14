Hugo Rodallega’yı Denizlispor’a kaptıran Trabzonspor, iki santrfor Marcus Berg ve Wilfried Bony’den birini renklerine katmak için çalışıyor. İsveçli Marcus Berg’te ve Fildişili Wilfried Bony’de yüksek fiyatlara takılan Bordo-Mavililer, ücretleri aşağıya çekmek için uğraşıyor.

Bonservisi elinde olan Berg’e 1.2 milyon euroluk maaş ve 3 yıllık sözleşme öneren Trabzonspor, 2 milyon euro isteyen bu oyuncudan indirim talep etti. Karadeniz temsilcisi yine bonservis parası ödemeyeceği Bony’de de imza parası engeline takıldı. Trabzon’un 1.2 milyon euroluk yıllık maaş teklifini kabul eden Bony 1.5 milyon euro imza parası istedi. Pazarlıkların sürdüğü kaydedildi.