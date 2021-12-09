Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular pas çalışması, 5´e 2 çalışma ve çift kale maç yaptı. Bugün yapılan idmana sakatlıkları devam eden kaleci Erce Kardeşler ile Hüseyin Türkmen katılmadı. Bordo mavililer, yarın yapacağı son antrenmanın ardından saat 16.30´da özel uçakla Antalya´ya hareket edecek.

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