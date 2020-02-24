24 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Süper Lig´de bir maçı eksik olmasına rağmen zirvede yer alan ve şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olan, ayrıca Ziraat Türkiye Kupası´nda da yarı finalde yoluna devam eden Trabzonspor, Şubat ayının sonu ile Mart´ın 15´i arası zorlu bir fikstüre girecek. Bordo-mavililer bu 16 günlük süreçte ikisi deplasmanda toplamda 5 maç oynayacak.
ÇAYKUR RİZESPOR MAÇIYLA BAŞLIYOR
Trabzonspor´un 16 günlük zorlu fikstürü bu hafta sonu Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçla başlayacak. 29 Şubat Cumartesi günü sahasında Rizespor´u ağırlayacak olan bordo-mavililer, 3 Mart´ta Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk karşılaşmasında sahasında Fenerbahçe´yi konuk edecek. Daha sonra 7 Mart´ta deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile karşılaşacak olan bordo-mavililer, deprem nedeniyle ileri tarihe ertelenen deplasmandaki BTC Türk Yeni Malatyaspor maçını ise 11 Mart´ta oynayacak. Trabzonspor, 15 Mart´ta ise şampiyonluk mücadelesinde yarıştığı rakiplerinden Medipol Başakşehir´i sahasında konuk edecek ve bu maç ile zorlu fikstürünü tamamlayacak. Bu maçtan sonra 6 günlük bir soluk alacak olan bordo-mavililerin fikstürü normale dönecek ve 22 Mart´ta deplasmanda Göztepe´ye konuk olacak.
ÇİMŞİR, TÜM OYUNCULARINDAN FAYDALANMAK İSTİYOR
Trabzonspor teknik direktörü Hüseyin Çimşir, bu zorlu fikstürde elindeki tüm oyunculardan faydalanarak yoğun maç döneminde hem sakatlık riskini azaltmayı hem de bu süreci alabileceği en yüksek puanlarla tamamlamayı hedefliyor. Genç teknik adam, sakatlıktan dönen ve dönecek olan oyunculardan da tam verim almayı planlarken, özellikle uzun süren sakatlığının ardından takımla çalışmalara başlayan takımın önemli isimlerinden Abdülkadir Ömür´den de bu süreçte faydalanabilecek.
SORLOTH´TAN SÜPER SERİ
Bu arada Trabzonspor´un forvet oyuncusu Alexander Sörloth gol yollarında takımını sırtlamaya devam ediyor. Süper Lig´de çıktığı 22 maçta 19 gol atan ve ligde gol krallığı yarışında zirvede yer alan Norveçli oyuncu, ligde son 7 maçın tamamında ise gol ve asist üreterek toplamda 12 gole katkı sağladı. 24 yaşındaki forvet oyuncusu, ligin ilk yarısında boş geçtiği Yukatel Denizlispor karşılaşmasının ardından İttifak Holding Konyaspor maçında 1 gol, Hes Kablo Kayserispor mücadelesinde 2 gol 1 asist, Kasımpaşa karşısında 3 gol, Fenerbahçe mücadelesinde 1 gol, Gençlerbirliği karşılaşmasında 1 asist, Demir Grup Sivasspor müsabakasında 1 gol ve son olarak Beşiktaş karşısında 2 gol bularak takımına gol yollarında önemli katkı sağladı. Sörloth, ligde kalan 12 maçlarında 7 gol daha bulması durumunda 1995-96 sezonunda 25 gol kaydeden Şota Arveladze´yi geride bırakarak Trabzonspor tarihinde en fazla gol atan yabancı futbolcu olacak.
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