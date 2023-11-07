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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Ahlatcı Çorum FK ile eşleşti - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Ahlatcı Çorum FK ile eşleşti

        Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu kura çekimi, İstanbul'da yapıldı. Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Ahlatcı Çorum FK ile eşleşti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 15:05 Güncelleme: 07.11.2023 - 15:05
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        Trabzonspor'un kupadaki rakibi belli oldu
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        Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen kura çekimine Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF Yönetim Kurulu üyeleri ve kulüp temsilcileri katıldı.

        Bu turda, üçüncü eleme turu müsabakaları sonucu tur atlayan 34 ekibin yanı sıra Trendyol Süper Lig'den 6, Trendyol 1. Lig'den 7 ve TFF 2. Lig'den 9 olmak üzere toplam 56 takım mücadele edecek. Karşılaşmalar, 5-7 Aralık tarihlerinde oynanacak.

        Tek maç eleme usulüne göre yapılacak müsabakalarda kazananlar, adlarını 5. eleme turuna yazdıracak.

        Kura çekimi öncesinde açıklamalarda bulunan Mehmet Büyükekşi, şu ifadeleri kullandı:

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        "En alttan en üst lige kadar 164 takımın mücadele etme şansı bulduğu, Türkiye'yi kucaklayan Ziraat Türkiye Kupası, her geçen yıl seyir zevkini artırarak bir futbol şölenine dönüşüyor. 62 yıllık tarihiyle futbolumuzun en önemli markalarından biri olan Ziraat Türkiye Kupası, Avrupa'ya gitmenin en kısa yolu. Takımlarımıza yaptığı katkı ve bireysel anlamda da futbolculara kendilerini gösterme fırsatı sunması açısından çok özel bir yere sahip. Bu kupa sürpriz sonuçları ve mücadelesiyle yıllarca konuşulan birçok hikayeye sahne oldu. Bu tur için de temennimiz, fair play ruhuyla birlikte seyir zevki yüksek, heyecanlı, bol gollü, dolu tribünler önünde oynanan, kaybedenin kazananı tebrik ettiği karşılaşmalara sahne olması. Mücadele edecek tüm takımlarımıza başarılar diliyorum. Allah herkesin gönüllerine göre versin. Bu kupaya yıllardır isim sponsoru olarak büyük katkı sağlayan Ziraat Bankası ile karşılaşmaları canlı yayınlayan Turkuvaz Medya Grubu'na da buradan ayrıca teşekkür ediyorum."

        Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu eşleşmeleri şu şekilde oluştu:

        Atakaş Hatayspor-Düzce Cam Düzcespor

        Ankara Keçiörengücü-Muş 1984 Muşspor

        Sakaryaspor-Ankaraspor

        MKE Ankaragücü-İskenderunspor

        Corendon Alanyaspor-Kocaelispor

        Siltaş Yapı Pendikspor-Isparta 32 Spor

        Manisa FK-GMG Kastamonuspor

        Boluspor-Amed Sportif Faaliyetler

        Yılport Samsunspor-Tokat Belediye Plevnespor

        Teksüt Bandırmaspor-Somaspor

        Ümraniyespor-Güneş Holding Çankayaspor

        Eyüpspor-Ankara Demirspor

        Çaykur Rizespor-Bucaspor 1928

        Mondihome Kayserispor-Vefa Group Vanspor FK

        Trabzonspor-Ahlatcı Çorum FK

        Gençlerbirliği-Bornova 1877 Sportif Yatırımlar

        Kasımpaşa-Kırşehir Futbol Spor Kulübü

        Adanaspor-Esenler Erokspor

        Bodrum FK-Menemen FK

        Gaziantep FK-Etimesgut Belediyespor

        TÜMOSAN Konyaspor-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri

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        EMS Yapı Sivasspor-Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor

        VavaCars Fatih Karagümrük-Belediye Derincespor

        Erzurumspor-Anagold 24Erzincanspor

        Göztepe-1461 Trabzon FK

        Bitexen Antalyaspor-Kepezspor

        Altay-Tuna Tarım Kırklarelispor

        RAMS Başakşehir-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor

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