Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde karşılaşma öncesi son çalışmasını gerçekleştirdi.

Trabzonspor-Yukatel Kayserispor karşılaşması, Medical Park Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak.