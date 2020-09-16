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Teknik direktör Eddie Newton yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmana, sakatlıkları bulunan Marlon, Kamil Ahmet Çörekçi, Abdülkadir Ömür, Ekuban, hasta olan Yusuf Sarı katılmadı. Pereira ile Hosseini ise takımdan ayrı bireysel olarak çalıştı.

Bordo-mavili futbolcular idmanda, pas çalışmasının ardından yarı sahada taktik çalışma yaptı.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarına devam edecek.