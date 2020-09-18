Denizli Atatürk Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

Beşiktaş'a 3-1 mağlup olarak lige kötü bir başlangıç yapan bordo-mavililer, Yukatel Denizlispor karşısında sezonun ilk galibiyetini almaya çalışacak.

Bordo-mavili takımda Beşiktaş maçında kırmızı kart gören yeni transfer Flavio, bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Trandsen, Pereira, Marlon, Hosseini, Yusuf Sarı, Kamil Ahmet Çörekçi ve Ekuban gibi oyuncuların da sakatlığı bulunuyor.

Karadeniz ekibi, bugün tesislerinde yapacağı çalışmanın ardından özel uçakla Denizli'ye hareket edecek.