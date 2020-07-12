Fraport TAV Antalyaspor ile sahasında 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yarışında lider Medipol Başakşehir'in 4 puan gerisine düşen bordo-mavililer, artık puan kaybı yaşamak istemiyor.

Ligde kalan 3 maçından da galibiyetle ayrılmayı hedefleyen Karadeniz ekibi, şampiyonluk şansını son haftaya kadar taşımanın mücadelesini verecek.

Bordo-mavililer, bugün yapacağı çalışma ile hazırlıklarını tamamlayarak akşam saatlerinde uçakla Denizli'ye gidecek.