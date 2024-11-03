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        Haberler Gündem Trabzonspor yönetiminden Kore Gazisi'ne anlamlı jest!

        Trabzonspor yönetiminden Kore Gazisi'ne anlamlı jest!

        Trabzon'da yaşayan 97 yaşındaki Kore Gazisi Pirağa Uzun, cumhuriyet etkinliklerine çağrılmadığı için gözyaşlarına boğulmuştu. Trabzonspor Yönetimi, Uzun'u Fenerbahçe derbisinin özel konuğu olarak stada getirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.11.2024 - 19:33 Güncelleme: 03.11.2024 - 19:33
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        Trabzonspor yönetiminden Kore Gazisi'ne anlamlı jest!
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        Tüm Türkiye onu 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda döktüğü gözyaşlarıyla tanıdı. Kore Gazisi Pirağa Uzun, Cumhuriyetin 101. yılı kutlama törenlerine davet edilmediği için duyduğu üzüntüyü gözyaşlarıyla anlatmıştı.

        TRABZONSPOR DUYARSIZ KALMADI

        Trabzon'un sayılı Kore gazilerinden olan 97 yaşındaki Pirağa Uzun'un üzüntüsüne Trabzonspor yönetimi duyarsız kalmadı.

        Trabzonspor yönetimi, Kore Gazisi Uzun’u Trabzonspor- Fenerbahçe derbisinde Papara Park’ta ağırlama kararı aldı. Bordo-Mavili yönetim Gazi Uzun’u ve oğlunu evinden özel araçla aldırırken, Pirağa Uzun üniforması ev madalyasıyla stada gitmeyi tercih etti.

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