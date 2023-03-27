Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, olağanüstü genel kurulda seçilen yönetim kurulu üyelerinin görevlerini belirledi. Dün gerçekleşen olağanüstü genel kurulda başkan seçilen Ertuğrul Doğan, kongre sonrasında yönetimiyle ilk toplantısını yaptı. Toplantıda alınan karara göre Trabzonspor´un yeni asbaşkanı Zeyyat Kafkas olurken, genel sekreterlik görevi Kemal Ertürk´e verildi. Ertuğrul Doğan´ın başkan yardımcıları ise Serkan Kılıç, Ali Haydar Gedikli, Faruk Hacıhaliloğlu, Nevzat Kaya, Taner Fikret Saral ve Yahya Karahasan oldu.
Trabzonspor'un 48'nci yönetim kurulunun görev dağılımı şu şekilde oldu:
Başkan: Ertuğrul Doğan
Asbaşkan: Zeyyat Kafkas
Başkan yardımcısı- yatırımlar ve projeler sorumlusu: Serkan Kılıç
Başkan yardımcısı- yatırımlar ve projeler sorumlusu: Ali Haydar Gedikli
Başkan yardımcısı- yatırımlar ve projeler sorumlusu: Faruk Hacıhaliloğlu
Başkan yardımcısı- yatırımlar ve projeler sorumlusu: Nevzat Kaya
Başkan yardımcısı- yatırımlar ve projeler sorumlusu: Taner Fikret Saral
Başkan yardımcısı- dış ilişkiler sorumlusu: Yahya Karahasan
Genel sekreter ve hukuki işler sorumlusu: Kemal Ertürk
Genel sekreter yardımcısı-Amatör branşlar sorumlusu: Derviş Köz
Genel sayman: Sami Karaman
Sağlık kurulu başkanı: Ahmet Beşir
Pazarlama ve strateji: İbrahim Şahinkaya
Tesisleri inşaat ve stadyum sorumlusu: Coşkun Öztürk
Proje ve sponsorluklar: Birhan Emre Yazıcı
İdari işler: Ceyhun Eskici
Tesisler ve stat yardımcısı: Hüseyin Ekşi
Yurt dışı organizasyon: İmdat Yılmaz
Ticari ürünler: Fatih Solak
Hukuki işler yardımcısı: Selim Burak Özdemir
Mali sayman yardımcısı: Mustafa Atmaca
Amatör branşlar yardımcısı: Ali Beyazlı