Trabzonspor, yenilmezlik serisini 668 güne taşıdı

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Bitexen Giresunspor'u 3-0 yenen Trabzonspor, sahasında yenilmezlik serisini 668 güne taşıdı.

Bordo-mavililere galibiyeti getiren goller, 30. dakikada Bajic (kendi kalesine), 69. dakikada Gomez, 75. dakikada Doğucan Haspolat'tan geldi.

Karadeniz ekibi, en son 8 Mart 2021'de Alanyaspor'a 3-1 kaybettiği karşılaşmadan sonra sahasındaki yenilmezlik serisini 33 maça çıkardı. Karadeniz ekibi, 33 lig maçında 21 galibiyet, 12 beraberlik alarak sahasında rakiplerine 3 puan vermedi.

Trabzonspor, puanı 29 puana çıkararak 5. sıraya yükseldi. Bitexen Giresunspor ise 19 puanla 11. sırada yer aldı.

Trabzonspor'da ikinci golü atan Maxi Gomez, cezalı duruma düştü.

Bordo-mavili futbolcu, ligde gelecek hafta Corendon Alanyaspor ile oynanacak karşılaşmada takımda yer alamayacak.