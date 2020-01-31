AA

Trabzonspor Kulübü, ara transfer döneminin son gününde kadrosuna kattığı Guilherme Costa Marques, Manuel da Costa ve Manoel Messias için imza töreni düzenledi.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni transferler için Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Futbol Koordinasyon Merkezi'nde, başkan Ahmet Ağaoğlu'nun da katılımıyla imza töreni düzenlendi.

Ahmet Ağaoğlu, burada yaptığı açıklamada, bugünün uzun bir gün olduğunu belirterek, "Biraz yorucu oldu ama nihayetinde ara transfer döneminde takımımıza güç katacak üç oyuncumuzla sözleşme imzaladık." ifadesini kullandı.

Oyunculara "Hoş geldiniz." diyen Ağaoğlu, Trabzonspor'un büyük ve hedefleri olan bir kulüp olduğunu aktardı.

Ağaoğlu, büyük hedefler ve büyük işlerin büyük insanlarla başarıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Takımımıza güç katacağına inandığımız oyuncularımızla sözleşme imzalamaktan son derece mutluyuz. Bütün oyuncularımıza teşekkür ediyoruz ama burada özellikle Guilherme'ye özel bir parantez açmak istiyorum. Son 48 saat içerisinde vermiş olduğu savaşı, Trabzonspor formasını giymek için göstermiş olduğu mücadeleyi sahada da gösterirse başarıya çok yakın olacağımızdan eminim. Portekiz'deki kulübüne de teşekkür ediyorum. Messias'a, Cruziero Kulübüne, Da Costa'ya ve menajerlerine, bu transferlerde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Başarı ve büyük işler birkaç kişinin çabasıyla gerçekleşmez. Bu üç transferin arkasında da çok büyük bir ekip çalışması vardı. Emeği geçen bütün arkadaşlarımıza ve yönetici arkadaşlarımıza da teşekkür ediyoruz."

FUTBOLCULARIN AÇIKLAMALARI

Yeni transferlerden Guilherme Costa Marques, yaptığı açıklamada, başkan Ahmet Ağaoğlu'na teşekkür ederek, "Çok stresli ve zor bir 48 saat oldu ama sonu mutlu bitti. Onların bana olan güveni ve takıma katkı sağlayacağıma dair inançları benim için çok önemliydi. Şimdi çalışma zamanı. Artık saha içinde insanların bize neden bu kadar güvenildiğini, transferlerimiz için neden bu kadar uğraşıldığını gösterme zamanı. Trabzonspor adına iyi işler çıkartıp, başarılar kazanma zamanı." değerlendirmesinde bulundu.

Manoel Messias ise kendisini çok mutlu ve motivasyonlu hissettiğini belirterek, "Bu formayı giymekten ve takıma yardımcı olabilme şansını bulmaktan dolayı çok mutluyum. Takım arkadaşlarıma katılarak bir an önce antrenmana çıkabilmek ve bana olan sevginin karşılığını verebilmek için heyecanlanıyorum." ifadelerini kullandı.

Ahmet Ağaoğlu'na ve Trabzonspor ailesine teşekkür eden Manuel da Costa, şunları aktardı:

"Beni bu ailenin içine aldıkları için herkese teşekkür ediyorum. Kulüpten içeri girdiğim andan itibaren çok sıcak duygularla karşılandım ve kendimi çok iyi hissettim. Tabii ki çok zor bir zaman ama her şey şu an için çok güzel. Takımın daha önce göstermiş olduğu başarılarla birlikte yeni bir sayfa açıp, bu başarılarla birlikte katkı sağlayacak olmaktan dolayı çok mutluyum. Bir aile gibi hep birlikte bunun için çalışacağız."

İmza töreninin ardından başkan Ağaoğlu, futbolculara kaç tane forma alacaklarını sordu. Oyuncular ise Ağaoğlu'nun vereceği rakamı kabul edeceklerini belirtti.

Ağaoğlu, tüm futbolculara bin, iki bin arasında forma sattığına işaret ederek, "Sizler sezonun yarısında geldiğiniz için size insaflı davranacağım." ifadesini kullandı. Ağaoğlu, oyunculara 500'er adet forma satışı gerçekleştirdi.

Bordo-mavililerde yeni transferlerden Guilherme 6, Da Costa 27 ve Manoel ise 23 numaralı formayla mücadele edecek.